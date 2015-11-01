Максат Усенов арестован на 10 суток Максата Усенова арестовали на 10 суткок. Стало известно, что сотрудники Комитета гражданской авиации МИР Казахстана составили административный протокол в отношении Максата Усенова за создание на воздушном судне ситуации, угрожающей безопасности полетов. Агентство Tengrinews пишет, что по данной статье предусмотрен штраф в размере 450 тысяч тенге, либо арест до 15 суток. Во время допроса Усенов подтвердил, что в самолете он был пьян. Напомним, Максат Усенов курил в самолете, что категорический запрещено национальными и международными требованиями. Новости, комментариев: 0 Вчера, 17:36 в Программы

