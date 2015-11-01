Кайрат Келимбетов спасет накопления казахстанцев Кайрат Келимбетов вернулся в ЕНПФ, чтобы спасти пенсионные накопления казахстанцев. Напомним, три года назад 45 миллиардов тенге из фонда вложили в облигации Международного банка Азербайджана, который обанкротился. Кайрат Келимбетов намерен их вернуть. Об этом он сказал в интервью политологу Досыму Сатпаеву. Келимбетов отметил, что инвестировать деньги тогда согласился и член правления, а ныне глава Нацбанка Данияр Акишев. В настоящий момент, по словам члена совета директоров ЕНПФ, азербайджанская сторона позитивно относится к вопросу возврата денег и погасила уже треть долга. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:10 в Программы

