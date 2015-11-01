  (727) 320 10 10
Написать нам

KZ -  RU
В Казахстане стартовало ЕНТ

 

В Казахстане началось Единое национальное тестирование. В этом году выпускники школ впервые сдают ЕНТ нового формата. Заявки на тестирования подали 93 тысячи абитуриентов. На встречу с экзаменуемыми сегодня даже пришел министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев. Он пожелал выпускникам удачи и уверенности в себе. Министр призвал не нервничать и заверил, что вопросы легкие. Ерлан Сагадиева решил не давать прогнозы на предстоящее тестирование, однако выразил уверенность, что в вузы поступят все.

"Вопрос только в грантах", - заключает Ерлан Сагадиев.

Вчера, 11:46 в Программы » Новости, комментариев: 0

Добавление комментария
Имя:*
E-Mail:
Вопрос:
1+1 = ?
Ответ:*