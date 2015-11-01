В Казахстане стартовало ЕНТ В Казахстане началось Единое национальное тестирование. В этом году выпускники школ впервые сдают ЕНТ нового формата. Заявки на тестирования подали 93 тысячи абитуриентов. На встречу с экзаменуемыми сегодня даже пришел министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев. Он пожелал выпускникам удачи и уверенности в себе. Министр призвал не нервничать и заверил, что вопросы легкие. Ерлан Сагадиева решил не давать прогнозы на предстоящее тестирование, однако выразил уверенность, что в вузы поступят все.



"Вопрос только в грантах", - заключает Ерлан Сагадиев.



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