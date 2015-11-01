В Казахстане стартовало ЕНТ

В
Казахстане началось Единое национальное
тестирование. В этом году выпускники
школ впервые сдают ЕНТ нового формата.
Заявки на тестирования подали 93 тысячи
абитуриентов. На встречу с экзаменуемыми
сегодня даже пришел министр образования
и науки Казахстана Ерлан Сагадиев. Он
пожелал выпускникам удачи и уверенности
в себе. Министр призвал не нервничать
и заверил, что вопросы легкие. Ерлан
Сагадиева решил не давать прогнозы на
предстоящее тестирование, однако выразил
уверенность, что в вузы поступят все.
"Вопрос только в грантах", - заключает Ерлан Сагадиев.