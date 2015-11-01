Международному аэропорту Астаны дали имя Нурсултана Назарбаева. Как сообщает портал Информбюро, постановление Правительства вышло 20 июня. Ранее с инициативой переименования воздушной гавани выступили депутаты. Таким образом они предложили "отметить выдающийся вклад в строительство страны первого президента".

Комитет гражданской авиации уже ведет переговоры с международной ассоциацией воздушного транспорта по изменению кода аэропорта Астаны, который не менялся со времен СССР. Об этом сообщил председатель комитета Талгат Ластаев. В настоящее время за столичным аэропортом закреплён код Целинограда. Не исключено, что код будет состоять из аббревиатуры имени, фамилии и отчества президента.

Переименование аэропорта Астаны — это закономерное явление. Об этом несколько часов назад заявил первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" Мухтар Кул-Мухаммед. В пример он привёл Нью-Йорк и Стамбул, где аэропорты названы в честь глав государств. Между тем министр информации и коммуникаций заявляет, что аэропорт Астаны - это визитная карточка Казахстана, и гости должны ассоциировать его с Нурсултаном Назарбаевым. Сам президент должен с пониманием отнестись к переименованию воздушной гавани, - сказал Даурен Абаев. Напомним, ранее глава Казахстана неоднократно высказывался против того, чтобы в его честь называли объекты.