Максат Усенов вновь за решеткой Максат Усенов вновь отправился за решетку на 10 суток за дебош в самолете. Напомню, что сегодня он проигнорировал очередной суд, из-за чего слушания перенесли. Доставлять в суд Усенова пришлось в принудительном порядке. Слушание прошло по иску Комитета гражданской авиации МИР Республики. По результатам процесса, Максат Усенов отправится под арест во второй раз за инцидент в самолете Алматы — Бангкок. Ранее дебошир был арестован на десять суток по части 2 статьи "Мелкое хулиганство", пишет агентство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Вчера, 16:31 в Программы

