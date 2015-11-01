Сакташу Хасенову вынесли приговор Бывшего главу Комитета ветеринарного контроля Сакташа Хасенова, которого поймали на взятках, приговорили к восьми годам тюрьмы. Такое решение вынес сегодня специализированный суд Астаны. Напомню, высокопоставленного чиновника минсельхоза подозревали в незаконном получении 36-ти миллионов тенге. Вместе с Сакташем Хасеновым по этому делу проходил еще один сотрудник министерства — Елена Решетько, она была приговорена к четырем годам лишения свободы. По версии следствия, чиновники организовали преступную схему. Они за деньги выдавали предпринимателям разрешения на ввоз мясной продукции из Украины в Казахстан. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 19:19 в Программы

