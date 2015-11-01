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Сакташу Хасенову вынесли приговор
Бывшего главу Комитета ветеринарного контроля Сакташа Хасенова, которого поймали на взятках, приговорили к восьми годам тюрьмы. Такое решение вынес сегодня специализированный суд Астаны. Напомню, высокопоставленного чиновника минсельхоза  подозревали в незаконном получении 36-ти миллионов тенге. Вместе с Сакташем Хасеновым по этому делу проходил еще один сотрудник министерства — Елена Решетько, она была приговорена к четырем годам лишения свободы. По версии следствия, чиновники организовали преступную схему. Они за деньги выдавали   предпринимателям разрешения на ввоз мясной продукции из Украины в Казахстан.
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