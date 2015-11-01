Причина смерти Даны Ахметовой -тепловой удар

У 17-летней велогонщицы Даны Ахметовой, погибшей на соревнованиях в Алматы, случился тепловой удар. Об этом агентству Tengrinews сообщили родственники погибшей. По словам ее брата , первым плохое состояние девушки заметил ее тренер. Машина скорой помощи, которая забрала спортсменку, еще полчаса стояла на финише. После чего ее пересадили в другую скорую, в которой увезли в больницу. По словам брата погибшей велосипедистки , у медиков, которые находились рядом с девушкой на соревнованиях, не было льда, необходимого при тепловом ударе.