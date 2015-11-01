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Причина смерти Даны Ахметовой -тепловой удар
У 17-летней велогонщицы Даны Ахметовой, погибшей на соревнованиях в Алматы, случился тепловой удар. Об этом агентству  Tengrinews  сообщили родственники погибшей. По словам ее брата  , первым плохое состояние девушки заметил ее тренер. Машина скорой помощи, которая забрала спортсменку, еще  полчаса стояла на финише. После чего ее пересадили в другую скорую, в которой  увезли в больницу.  По   словам брата погибшей велосипедистки  , у медиков, которые находились рядом с девушкой на соревнованиях, не было льда, необходимого при тепловом ударе. 
Вчера, 13:50 в Программы » Новости, комментариев: 0

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