Массовая драка произошла в Алматы на озере Сайран Массовая драка произошла в Алматы на озере Сайран. Сейчас эту потасовку активно обсуждают в интернете. Там появились кадры, на которых молодого предпринимателя избивают ногами по голове. Также мужчину бьют гитарой. В полиции говорят, что зачинщики драки уже установлены. Это трое мужчин, они водворены в изолятор временного содержания. Как пишет портал нур.кз, один из задержанных числился в розыске за мошенничество. Добавим, что пользователи интернета возмущены тем, что полицейский, который находился на месте происшествия, не вмешался в конфликт. В Департаменте внутренних дел, в свою очередь, подчеркивают, что страж порядка действовал по инструкции. Новости, комментариев: 0 3-07-2017, 16:29 в Программы

