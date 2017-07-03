Назарбаев призывает Россию и Украину сесть за стол переговоров

Нурсултан Назарбаев призывает страны Персидского залива нормализовать ситуацию в регионе, связанную с политической напряженностью вокруг Катара. Президент заявил сегодня, что Казахстан выступает за деэскалацию конфликта и за примирение всех сторон. Глава государства пригласил руководителей исламских стран принять участие в саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, который пройдет в Астане в сентябре. Напомню, сегодня планируется, что Катар даст официальный ответ по поводу требований, которые ранее выдвинули арабские страны. Они обвинили Катар в поддержке терроризма и разорвали дипломатические отношения.

Также Нурсултан Назарбаев сегодня высказался и по поводу другого крупного политического конфликта — на этот раз между Россией и Украиной. Он призвал Владимира Путина и Петра Порошенко сесть за стол переговоров. Конфликт между странами вызывает сожаление у всех, в том числе лично у самого президента, - сказал Нурсултан Назарбаев. Взаимные санкции наносят серьёзный ущерб не только Европе и России, но и другим регионам. Они не способствуют восстановлению развития мировой экономики в целом, - сказал глава Казахстана. Он еще раз напомнил о том, что все конфликты должны решаться за столом переговоров, а не нажатием ядерных кнопок.