Внедорожник въехал в толпу людей в парке Актобе

Крупное ЧП в Актобе. В парке имени Первого Президента в центре города кроссовер въехал в толпу людей. Видео и фото с места трагедии публикуют сегодня пользователи социальных сетей. По их данным, внедорожник вылетел на тротуар и сбил насмерть девушку, пострадали пешеходы. По некоторым данным, за рулем машины также находилась девушка. Подробности аварии выясняются. Уже известно, что это не теракт. Автолюбительница, скорее всего, не справилась с управлением.

В интернете уже появляются разные версии произошедшего. Очевидцы рассказали в интервью агентству Тенгриньюс о том, что авария случилась из-за лопнувшего колеса. По другой версии, водитель иномарки "байговал" с кем-то на дороге. «Скорость была не меньше 150 километров в час. Также люди говорят, что после того, как внедорожник въехал в толпу людей, он опрокинулся на бок, из него вылезли две девушки и один парень. Они были в крови». Напомню, в результате крупного ДТП в парке первого президента в Актобе погибла одна девушка. Точное количество пострадавших — выясняется. Власти пока не комментировали этот инцидент.