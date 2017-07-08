  (727) 320 10 10
Написать нам

KZ -  RU
Очередное задержание высокопоставленного чиновника
На этот раз в Кызылординской области за взятки арестован заместитель акима Казалинского района Арман Каржаубаев. Установлено, что в период с февраля по май 2017 года чиновник неоднократно получал взятки от акимов сельских округов и руководителей подведомственных организаций на общую сумму 590 000 тенге. За денежное вознаграждение замакима оказывал покровительство и содействовал в трудоустройстве в акимат района.  
8-07-2017, 20:17 в Программы » Новости, комментариев: 0

Добавление комментария
Имя:*
E-Mail:
Вопрос:
1+1 = ?
Ответ:*