Очередное задержание высокопоставленного чиновника

На этот раз в Кызылординской области за взятки арестован заместитель акима Казалинского района Арман Каржаубаев. Установлено, что в период с февраля по май 2017 года чиновник неоднократно получал взятки от акимов сельских округов и руководителей подведомственных организаций на общую сумму 590 000 тенге. За денежное вознаграждение замакима оказывал покровительство и содействовал в трудоустройстве в акимат района.