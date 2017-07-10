Казахстанец стал вице-президентом нефтяного совета Казахстанец избран вице-президентом Всемирного нефтяного совета. Замглавы Ассоциации «KAZENERGY» Джамбулат Сарсенов сменил на этом посту председателя Petrochina Чжоу Цзипина. Соответствующее решение принято в рамках Мирового нефтяного конгресса в Стамбуле. Кандидатуру Джамбулата Сарсенова единогласно поддержали члены совета. Новый вице-президент будет курировать вопросы, касающиеся объединения нефтяных интересов и опыта государств Востока и Запада. Одной из задач станет формирование для них плодотворной диалоговой площадки.

Новости, комментариев: 0 10-07-2017, 22:45 в Программы

