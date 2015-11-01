В казахстанской банковской системе масштабный кризис В казахстанской банковской системе масштабный кризис. Национальный банк оценивает риски ряда крупнейших кредитных организаций как серьезную угрозу для экономики страны. Как заявил агентству Спутник, директор департамента надзора за банками Нацбанка Олжас Кизатов, регулятор решил помочь финансовым компаниям, предоставив им 500 миллиардов тенге на определенных условиях. Реализация программы начнется в ближайшие месяцы. Олжас Кизатов добавил, что с банковским надзором в стране дело обстоит очень плохо и это проблему власти намерены решить на законодательном уровне. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 14:39 в Программы

