Турецкий туроператор обманул казахстанских туристов Турецкие власти объявили в розыск руководство внезапно обанкротившейся фирмы Elite Class, из-за которой в Анталии едва не лишились отдыха 24 казахстанских туриста. Благодаря поддержке консульства отдыхающих смогли разместить в другой отель. От действий туроператора также пострадали граждане Узбекистана, Азербайджана и России. Сегодня в аэропорту остались без гостиницы уже около 400 человек и количество обманутых отдыхающих продолжает расти. Руководство Elite Class — бывшие граждане Казахстана. Сегодня они находятся в Греции. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 14:41 в Программы

