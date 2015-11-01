Президент поздравил сотрудников КНБ с праздником Сегодня в Казахстане профессиональный праздник отмечают сотрудники Комитета национальной безопасности. В этом году исполнилось 25 лет со дня образования КНБ. По случаю юбилейной даты в Астане состоялось торжественное собрание с участием Нурсултана Назарбаева. Он призвал жестко пресекать любые попытки дестабилизировать общество. В последнее время новыми глобальными угрозами для общества становятся хакерские атаки на сети и ресурсы. Для нейтрализации этих угроз необходимо создать надежный киберщит Казахстана, заявил президент. Новости, комментариев: 0 Вчера, 19:10 в Программы

