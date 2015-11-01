Президент продлил полномочия Джаксыбекова Нурсултан Назарбаев продлил полномочия руководителя Администрации Президента. Адильбек Джаксыбеков будет работать еще пять лет до 2022 года. Он в разное время был акимом Астаны, министром индустрии и торговли, министром обороны и госсекретарем. 26 июля ему исполнится 63 года. Для мужчина это пенсионный возраст. Чуть больше месяца назад, Нурсултан Назарбаев продлил полномочия на пять лет акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову, который достиг пенсионного возраста в феврале прошлого года. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 22:08 в Программы

