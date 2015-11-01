В Акмолинской области стреляли в прокурора

Мужчина ранивший прокурора и следователя обвинялся в хищении 640 млн тенге. Бывшему гендиректору "Казводхоз" Омирбеку Жампозову сегодня должны были вынести приговор. Ему грозило 10 лет тюрьмы. По информации защитника, при стрельбе пострадал случайный сотрудник РОВД, он оказался рядом с прокурором Алибаевым, который вёл это дело, пишет infomburo.

61-летний мужчина, находясь в автомашине марки "Фольксваген Пассат", возле административного здания прокуратуры в посёлке Акмол Целиноградского района, произвёл выстрел и ранил работника прокуратуры и сотрудника Целиноградского РОВД. Позже его тело нападавшего было найдено в автомобиле. По предварительной версии Омирбек Жампозов совершил суицид.





