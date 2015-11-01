Названа причина смерти лидера группы Linkin Park Названа официальная причина смерти лидера группы Linkin Park Честера Беннингтона. Судмедэксперты подтвердили, что музыкант совершил суицид через повешение. Напомним, тело Беннингтона было найдено в спальне его дома. Музыкант был один, его семья уехала из города. Друзья музыканта говорят, что Честер очень тяжело переживал смерть своего друга. В доме была найдена не допитая бутылка алкоголя. Следов наркотиков обнаружено не было. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 12:12 в Программы

