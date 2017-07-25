Пропавших в Египте казахстанцев нашли Пропавших в Египте казахстанцев нашли в полицейском участке в Каире. Угрозы их жизням и здоровью нет. Родители шестерых студентов пытаются связаться с ними. Узнать причину задержания и другие подробности намерен посол Казахстана. Он ждет встречи с заместителем министра иностранных дел Египта. Напомню, казахстанцы приехали в Египет подтянуть знания по арабскому языку. С 20 июля перестали выходить на связь. Студенты проходили обучение в учебном заведении под названием "Нил". МИД Казахстана отметил, что пропавшие граждане не экстремисты. Новости, комментариев: 0 25-07-2017, 22:51 в Программы

