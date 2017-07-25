Женщина за рулем кроссовера сбила пятерых пешеходов В Алматы женщина за рулем кроссовера сбила пятерых пешеходов. Среди пострадавших два ребенка, четырех и десяти лет. С различными травмами они доставлены в больницу. Состояние пациентов врачи оценивают как средней тяжести. Самые серьезные ранения получила 52-летняя женщина. Она госпитализирована в отделение реанимации. В отношении водителя начато досудебное расследование. ДТП произошло на перекрестке улицы Берегового и Жандосова. Женщина решила повернуть налево на мигающий зеленый сигнал светофора. В этот момент дорогу переходили пешеходы, которых и сбил автомобиль. Новости, комментариев: 0 25-07-2017, 22:54 в Программы

