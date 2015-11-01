В Алматинской области разбился самолет,погибли люди

В Алматинской области разбился легкомоторный самолет. Два человека погибли - это экипаж воздушного судна ЯК-12. Они обрабатывали кукурузные поля. Самолёт упал в Панфиловском районе, село Шолакай, недалеко от Жаркента, сообщили порталу информбюро в комитете гражданской авиации. Между тем в Казахстане временно приостановили полеты Як-12 после падения самолета. Начато расследование.





Названы имена погибших в крушении Як-12 в Алматинской области. В авиакатастрофе погибли пилот Хамит Акбергенов и глава крестьянского хозяйства Масимжан Масимов. Комитет гражданской авиации приостановил эксплуатацию Як-12 в Казахстане до окончания расследования.





Потерпевший крушение самолёт в алматинской области выпустили в 60-х годах ХХ века. Заявивший об этом глава "Казавиа" при этом отметил, что старым у самолета был только техпаспорт, всё остальное новое, передает портал информбюро. Крушение воздушного судна произошло сегодня в Панфиловском районе вблизи села Шолакай. Пилот пытался увести самолет подальше от жилых домов. На борту находились два человека. Оба погибли.