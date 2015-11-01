Гульнару Каримову обвиняют по шести статьям Дочери покойного президента Узбекистана Гульнаре Каримовой предъявлены обвинения по шести статьям. Об этом сообщает Генеральная прокуратура страны. Ее обвиняют в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, изготовлении поддельных документов и даже нарушении таможенного законодательства. Общая сумма ущерба государственным интересам составляет свыше полутора млрд долларов. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы Каримовой и их возврату в Узбекистан. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 14:23 в Программы

