Казахстан направил ноту протеста Египту

Министерство иностранных дел нашей страны направило ноту протеста Египту из-за ситуации с задержанными казахстанцами. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ведомства Ануар Жайнаков, передает агентство Tengrinews. Отмечается, что с момента пропажи шестерых граждан Казахстана в Каире прошло уже 12 дней. По имеющимся у МИД данным, в ночь с 19 на 20 июля они были задержаны сотрудниками спецслужб Египта, но до сих пор Казахстан не получил от египетской стороны официального уведомления об обстоятельствах задержания, причинах и местонахождении наших граждан. Напомню, 24 июля стало известно, что в Египте пропали шестеро казахстанцев - учащихся языковых курсов. Спустя некоторое время выяснилось, что студенты были задержаны органами национальной безопасности Египта и находятся на территории этой страны.