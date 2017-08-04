Казахстанцы задержаные в Египте вернулись на родину Задержанные в Египте казахстанские студенты вернулись на родину. О прибытии всех шестерых человек сообщает пресс-секретарь МИД Казахстана Ануар Жайнаков. По его словам, в данный момент парни направляются домой к своим родным и близким. Их самочувствие нормальное. Напомним, 1 августа представители Службы национальной безопасности Египта связались с Посольством Казахстана и сообщили о депортации всех ранее задержанных молодых казахстанцев на Родину. Причины задержания не разглашаются. Новости, комментариев: 0 4-08-2017, 20:18 в Программы

