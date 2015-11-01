Под Алматы разбился самолёт

Под Алматы разбился учебный самолет. Он выполнял учебно-тренировочное задание. Судно упало в двух километрах от аэродрома Азем, в сорока километрах от Алматы. Погибли два человека - пилот-инструктор и курсант. Воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации. Как сообщает агентство Тенгриньюс, по факту авиакатастрофы начато расследование. Его проводят специалисты Министерства по инвестициям и развитию.

В эти минуты на месте крушения самолета работают спасатели. Это сотрудники отдела по ЧС и пожарной части № 1 города Каскелен. По их данным, самолет после падения сгорел полностью, его потушить не успели. О личностях погибших — пока ничего неизвестно.

Прессе уже стала известна марка самолета, который упал сегодня под Алматы. Это самолет "Технам 2002". Согласно данным официального сайта компании-производителя, существует пять модификаций этого воздушного судна. Производитель описывает самолет, как двухместный низкоплан с параллельным расположением кресел и убирающимися шасси. Максимальная скорость - от 230 до 250 километров в час. Расход топлива - 17 литров в час. Может также использоваться автомобильное топливо. Размах крыльев составляет 8 метров.



Фото: tengrinews.kz



