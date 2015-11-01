В Таразе пьяные сотрудники полиции устроили поножовщину В Таразе пьяные сотрудники полиции устроили поножовщину. Начальник отдела по борьбе с особо опасными преступлениями Умбеталиев Мурат ранил двух человек: коллегу и бывшего стража порядка. Весь процесс инцидента заснят на камеру видеонаблюдения. Как сообщает агентство Тенгриньюс, начальника сейчас ищут. По данному факту начато досудебное расследование по статьям "Покушение на убийство". Другой участник конфликта, начальник Управления криминальной полиции Ерлан Бектурганов помещен в изолятор временного содержания. Новости, комментариев: 0 Вчера, 17:07 в Программы

