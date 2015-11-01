Ерлан Сагадиев рассказал о распределении грантов Министр образования и науки рассказал о методе распределения образовательных грантов в стране. По словам Ерлана Сагадиева разъяснение приходится давать, так как с каждым годом у родителей студентов все больше вопросов. По словам министра, в первую очередь гранты распределяют по приоритетным отраслям экономики. Например, 610 грантов на вычислительную технику и всего 45 на юриспруденцию, 2500 на общую медицину и 45 на стоматологию. Поэтому лица набравшие высокие баллы, могут не получить гранты, а те, чей результат хуже, но профессия их востребована, получают шанс на бесплатное обучение. Новости, комментариев: 0 Вчера, 15:08 в Программы

