Миллион получат семьи погибших при крушении самолета "Технам" Родственникам погибших в крушении учебного самолета под Алматы выплатят миллион тенге. Об этом агенству Tengrinews, заявил проректор по авиационным вопросам Академии гражданской авиации Шамиль Беришев. По его словам, представители академии уже связываются с родственниками погибших для передачи материальной помощи. Напомним, крушение самолета "Технам 2002" произошло 10 августа в двух километрах от аэродрома Азем. Инструктор и курсант находящиеся на борту погибли. Новости, комментариев: 0 16-08-2017, 18:04 в Программы

