Полицейским запретили тонировать служебные машины Полицейским Казахстана полностью запретили тонировать служебные машины. Ранее темную или цветную пленку разрешали клеить на задние и боковые стекла. Министерство внутренних дел обещает дисциплинарно наказывать нарушителей - сотрудников дорожно-патрульной полиции. Как сообщает агентство Тенгриньюс, новые меры предназначены для построения доступной полиции для граждан и прозрачной деятельности стражей порядка. В МВД рассчитывают на то, что в незатонированных автомобилях казахстанцы станут реже давать взятки полицейским. Новости, комментариев: 0 Вчера, 15:08 в Программы

