Казахстанцы не пострадали в результате теракта в Испании

Среди пострадавших в результате теракта в Барселоне граждан Казахстана нет. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Ануар Жайнаков. Он подчеркивает, что это предварительные данные. Консульство Казахстана в Барселоне находится в тесном контакте с местной полицией и продолжает работу по выяснению необходимых данных. Напомню, теракт произошел вчера вечером. В центре Барселоны автомобиль въехал в толпу людей.

Тем временем, ответственность за нападение взяла группировка Исламское государство. Еще один теракт произошел в курортном каталонском городе Камбрильс под Барселоной. Террористы на фургоне совершили наезд на пешеходов, после чего были ликвидированы. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Террористы, совершившие наезд на пешеходов, были одеты в пояса смертников. Президент Казахстана уже выразил соболезнования жителям и властям Испании. Он назвал происходящее варварством.

Полиция Испании задержала третьего подозреваемого в причастности к терактам в Каталонии. Спецоперацию провели в городке Риполь в часе езды от Барселоны. Ранее правоохранителям удалось взять двоих предположительно причастных к атакам, — в том числе уроженца Марокко Дрисса Укабира. Поиски водителя фургона, который въехал в толпу людей на главной пешеходной улице Барселоны, к успеху пока не привели. В результате теракта пострадала россиянка. Женщина отделалась лёгкими ссадинами.