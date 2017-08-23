5 млн тенге за информацию о бандитах

5 млн тенге готов выплатить Kaspi Bank за информацию о грабителях, напавших на отделение в Талгаре. Как сообщает руководство финансового учреждения, преступникам удалось вынести меньше 60-ти миллионов тенге. В интересах следствия точная сумма пока не озвучивается. Напомню, разбойное нападение на отделение Kaspi Bank было совершено накануне утром. Люди в масках спустились с крыши, и, угрожая оружием, связали сотрудниц, после чего забрали деньги. Всё это им удалось сделать меньше, чем за две минуты.