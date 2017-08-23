Глава Нацбанка объяснил последнее ослабление тенге Глава Нацбанка объяснил последнее ослабление нацвалюты на бирже негативными публикациями в СМИ и в интернете о возможной девальвации. По словам Данияра Акишева, в начале августа курс тенге показывал непостоянство. Однако, на самом деле фундаментальных изменений, оправдывающих колебания курса, не было. Соответственно, данная динамика имела краткосрочный характер. В настоящее время, по словам Данияра Акишева ситуация на валютном рынке стабилизировалась, сообщает агентство Tengrinews.

Новости, комментариев: 0 23-08-2017, 19:43 в Программы

