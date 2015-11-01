Шестерых граждан Казахстана спасли в Ираке Глава Чечни Рамзан Кадыров заявляет, что в рамках гуманитарной операции из иракского города Таль-Афар эвакуированы шестеро граждан Казахстана. Кроме того, спасено шестеро россиян, которые находились в плену. Руководитель Чечни сказал, что не может пока сообщить подробности спец.операции, так как это может привести к ее срыву и поставить под угрозу жизни участников. В операции по вызволению заложников на Ближнем востоке участвуют спецслужбы и правоохранители Иракского Курдистана, - передает РИА Новости. Новости, комментариев: 0 Вчера, 22:29 в Программы

