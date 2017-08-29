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Cовбез ООН собирается на экстренное заседание
Совбез ООН соберется сегодня на экстренное заседание в связи с последним запуском Северной Кореей баллистической ракеты. Инициаторами стали Япония, США и Южная Корея, — сообщает агентство Рейтер. Премьер-министр Японии Синдзё Абэ назвал запуск и пролет ракеты над японской территорией серьезной угрозой миру и  безопасности в регионе. Он также провел телефонный разговор с  главой США Дональдом Трампом, договорившись об усилении давления на  КНДР.
29-08-2017, 20:15 в Программы » Новости, комментариев: 0

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