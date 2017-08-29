Cовбез ООН собирается на экстренное заседание Совбез ООН соберется сегодня на экстренное заседание в связи с последним запуском Северной Кореей баллистической ракеты. Инициаторами стали Япония, США и Южная Корея, — сообщает агентство Рейтер. Премьер-министр Японии Синдзё Абэ назвал запуск и пролет ракеты над японской территорией серьезной угрозой миру и безопасности в регионе. Он также провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, договорившись об усилении давления на КНДР. Новости, комментариев: 0 29-08-2017, 20:15 в Программы

