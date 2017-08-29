В высших эшелонах власти произошли перестановки В высших эшелонах власти произошли перестановки. Глава холдинга "Байтерек” Ерболат Досаев и председатель правления Казатомпром Аскар Жумагалиев назначены заместителями премьер - министра Республики Казахстан, сообщает агентство Тенгриньюс. Между тем Ерлан Аукенов временно покинул пост заместителя акима Алматы. Он уехал на полгода учиться в Лондонскую школу экономики и политических наук. Его заменит Алмас Мадиев, руководивший городским управлением предпринимательства. Новости, комментариев: 0 29-08-2017, 20:18 в Программы

