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Вертолет МИ-8 разбился на западе Казахстана
Вертолет МИ-8 разбился на западе Казахстана, передает  агентство Тengrinews.kz. Как сообщили в Комитете гражданской авиации МИР РК, инцидент произошел сегодня в районе населенного пункта Шалкар в Актюбинской области. "Произошла "жесткая посадка" вертолета МИ-8, компании "Евразия-Эйр". С места происшествия экипаж вертолета в составе треx человек и одного пассажира эвакуированы автотранспортом на станцию Бозой. В настоящее время   начато расследование авиационного происшествия".  пострадавших в результате инцидента нет. 
Вчера, 22:49 в Программы » Новости, комментариев: 0

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