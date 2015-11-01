Вертолет МИ-8 разбился на западе Казахстана

Вертолет МИ-8 разбился на западе Казахстана, передает агентство Тengrinews.kz. Как сообщили в Комитете гражданской авиации МИР РК, инцидент произошел сегодня в районе населенного пункта Шалкар в Актюбинской области. "Произошла "жесткая посадка" вертолета МИ-8, компании "Евразия-Эйр". С места происшествия экипаж вертолета в составе треx человек и одного пассажира эвакуированы автотранспортом на станцию Бозой. В настоящее время начато расследование авиационного происшествия". пострадавших в результате инцидента нет.