Первый звонок прозвучал в школах Казахстана

Сегодня в Казахстане около 380 тысяч детей пошли в первый класс. Торжественные линейки прошли во всех школах республики, передает «Казинформ». В этом году в связи с празднованием Курбан Айта торжественные школьные линейки и начало учебного года были перенесены на 2 сентября. Отмечу, количество первоклашек в этом году по сравнению с прошлым увеличилось на 10,5 тысяч детей. Свои двери открыли 35 новых школ. Стоит отметить, что в этом году в школах продолжится переход на обновлённое учебное содержание, начатое в прошлом году. Это касается 2-ые, 5-ые и 7-ые классы. Также начинается масштабный пилотный проект ведения предметов на английском языке у более чем 1,5 тыс. учителей, которые закончили или заканчивают языковые курсы.