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В Казахстане стартует осенний призыв

Осенью 2017 года в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан планируется призвать свыше 16 тысяч граждан 1999-1990 годов рождения. В Минобороны РК заявляют, что при отборе и распределении призывников по воинским частям будут учитываться результаты предварительного изучения и имеющихся у них специальности, полученных до призыва. Комплектование воинских частей будет осуществляться по экстерриториальному принципу. Призывные и медицинские комиссии приступили к работе с сегодняшнего дня (2 сентября), сообщает агентство Tengrinews.

Вчера, 17:47 в Программы » Новости, комментариев: 0

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