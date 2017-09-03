Конфликт в Астане: в Абу-Даби Плаза подрались рабочие

После инцидента с иностранными рабочими в Астане 8 человек доставлены в полицию. В Департаменте внутренних дел говорят, что они пытались дестабилизировать обстановку. Задержанные не подчинялись требованиям правоохранителей и продолжали нарушать общественный порядок. Напомню, вчера поздно вечером улицы Астаны были перекрыты спецназом. Это произошло после массовой драки на стройплощадке "Абу-даби Плаза".

А тем временем, сегодня власти официально рассказали, что произошло на территории строящегося объекта в Астане. Как заявил представитель МВД Алмас Садубаев, конфликт начался после того, как охранник не выпустил в город гражданина Индии, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Это рабочий, он позвал своих соотечественников и они избили охранника. В результате началась драка. В ней участвовали и казахстанские рабочие. Никто серьезно не пострадал. В МВД случившийся конфликт называют бытовым.

Между тем, в результате потасовки в Астане двое граждан Индии с ушибами и телесными повреждениями госпитализированы в больницу. Об этом сообщает агентство Тенгриньюс. Никто в драке не погиб — заявляют власти столицы. Там еще раз просят казахстанцев не поддаваться на провокации и не распускать слухи. В полиции Астаны напоминают, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

Вчерашний инцидент в столице также прокомментировал и министр информации и коммуникаций Даурен Абаев. Он подтвердил сообщения о том, что между сотрудниками охраны и иностранными рабочими произошел бытовой конфликт. В настоящее время, по словам министра, ситуация под контролем. Полиция, которая разгоняла толпу, силовые методы не использовала, - говорят в МВД. На место происшествия приехал аким Астаны Асет Исекешев, а также посол Индии в Казахстане.

В настоящий момент обстановка на площадке "Абу-Даби Плаза", где вчера произошел конфликт, спокойная. Оцепление снято. Движение восстановлено. Квадрат улиц Алматы, Туркестан, Керей Жанибек хандар и Акмешит патрулируют сотрудники Нацгвардии. У главного входа дежурят карета скорой помощи и полицейский патруль. Об этом сообщает агентство Тенгриньюс, журналисты которого приехали на место вчерашнего происшествия.