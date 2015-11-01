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Касым-Жомарт Токаев высказался по ситуации в Мьянме

 

Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев высказался по ситуации в Мьянме. По его словам, ООН должна заявить о своей принципиальной позиции так как многие невинные мусульмане становятся жертвами жестоких репрессий. Напомним, свыше 400 человек погибли в результате конфликта в Мьянме. Все началось с того, что "боевики-рохинджа" напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Президент Турции Реджеп Эрдоган и глава Чечни Рамзан Кадыров назвали события в Мьянме "геноцидом мусульман", пишет агенство Tengrinews.

Вчера, 11:30 в Программы » Новости, комментариев: 0

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