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Президент призвал повышать тарифы на коммунальные услуги
Низкие цены на газ, воду и свет в Казахстане отпугивают инвесторов. А сейчас нужны огромные деньги на ремонт водо- и теплоснабжения. Об этом Нурсултан Назарбаев высказался в ходе совместного заседания палат парламента, сообщает портал vlast.kz. Глава государства отметил, что в Казахстане самая дешевая электроэнергия на всем постсоветском пространстве. Также дешевыми остаются и другие комуслуги.
Вчера, 20:36 в Программы » Новости, комментариев: 0

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