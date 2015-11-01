Президент призвал повышать тарифы на коммунальные услуги

Низкие цены на газ, воду и свет в Казахстане отпугивают инвесторов. А сейчас нужны огромные деньги на ремонт водо- и теплоснабжения. Об этом Нурсултан Назарбаев высказался в ходе совместного заседания палат парламента, сообщает портал vlast.kz. Глава государства отметил, что в Казахстане самая дешевая электроэнергия на всем постсоветском пространстве. Также дешевыми остаются и другие комуслуги.