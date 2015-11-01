Серик Ахметов за прилежное поведение выходит из тюрьмы Бывший премьер-министр Серик Ахметов за прилежное поведение выходит из тюрьмы. Неотбытую часть наказания суд заменяет на ограничение свободы. Это стало возможно благодаря полному возмещению ущерба государству. Кроме того, суд принял во внимание, что за время содержания в местах лишения свободы Серик Ахметов зарекомендовал себя положительно примерным поведением. Постановление суда вступает в законную силу с 21 сентября 2017 года Новости, комментариев: 0 Сегодня, 15:12 в Программы

