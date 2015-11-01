АЗС повысят цены на бензин Установка приборов учёта на АЗС может привести к росту стоимости бензина. По данным 31 канала, владельцы заправок должны будут приобрести специальное оборудование с 1 января. Это нововведение принято для борьбы с теневым бизнесом. Счётчики позволят в режиме-онлайн следить за тем, сколько предприниматель приобрёл и реализовал топлива. По словам руководителей автозаправочных станций, удорожание бензина станет ответной реакцией на нововведение, так как предприниматели понесут дополнительные расходы. Один прибор обойдётся владельцам заправок примерно в пять 5 млн тенге. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 10:33 в Программы

