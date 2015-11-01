Девочка, попавшая под трамвай пришла в сознание В Павлодаре попавшая под трамвай второклассница пришла в сознание. Врачи говорят, что состояние восьмилетней девочки стабилизировалось. Девочка находится в сознании, она контактна, правильно отвечает на вопросы. Врачи говорят, что ей ничего не угрожает. Также по словам медиков, оперативное вмешательство не понадобилось, ребенок получает консервативное лечение. А вот похороны ее сестры состоятся уже завтра. Напомню, ДТП произошло в четверг на углу улиц Ломова и Катаева. Девочки, одна из которых погибла, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель трамвая говорит, что она не заметила детей, пишет агентство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 12:48 в Программы

