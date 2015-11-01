Минздрав установит лимит наценки для аптек

Министерство здравоохранения установит лимит наценки для аптек, которые необоснованно завышают стоимость лекарств. Об этом заявляет представитель Комитета фармации Арнур Нуртаев. По его словам, сегодня 10 процентов аптек в Казахстане накручивают на медикаменты баснословную цену. Иногда наценка составляет 200 и даже 300 процентов. Специально для таких аптек вводится единая ценовая политика. Этот проект закона, как заявил Арнур Нуртаев, сейчас находится на согласовании в госорганах и в ближайшее время будет представлен в канцелярии премьер-министра, - пишет портал Информбюро.