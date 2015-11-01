Суд вынес приговор экс-главе КНБ Нартаю Дутбаеву Бывший глава Комитета Национальной безопасности Нартай Дутбаев приговорён к семи годам тюрьмы. Такое решение вынес Верховный суд Казахстана. Напомним, экс-главу КНБ обвиняли в разглашении государственных секретов и превышении служебных полномочий. Дело расследовалось под грифом «секретно». Сегодня суд также лишил Нартая Дутбаева звания "генерала" и государственных наград. Кроме того, ему пожизненно запретили занимать должности на госслужбе. О задержании Нартая Дутбаева стало известно в декабре прошлого года. Новости, комментариев: 0 Вчера, 14:11 в Программы

