Новый алфавит казахского языка будет состоять из 25 знаков. Об этом заявляет директор республиканского центра развития языков Ербол Тлешов. По его словам, новый вариант алфавита несколько раз проверялся специалистами центра имени Шаяхметова, а также приглашенными экспертами. Сейчас, напомню, казахский алфавит на основе кириллицы состоит из 42-х букв. Между тем, директор Института языкознания имени Байтурсынова Ерден Кажыбек заявляет, что единый стандарт нового казахского алфавита будет внедряться поэтапно, поэтому его освоение не принесет казахстанцам никаких затруднений.

Жители Казахстана должны бережно относиться к русскому языку и кириллице. Об этом сегодня на парламентских слушаниях заявил спикер мажилиса Нурлан Нигматуллин. По его словам, реформа государственного языка не предполагает изменение государственной языковой политики. "Переход на латиницу не приемлет спешки» - сказал Нигматулин. Те, кто критикует эту идею, должны помнить, что латиница - один из самых сильных языков развития человечества. Это язык науки, техники, Интернета и IT-технологий.

Замена документов после того, как Казахстан перейдет на латиницу, будет происходить поэтапно. Паспорта, удостоверения личности и другие документы казахстанцев будут действительны до истечения сроков действия. Об этом сегодня заявил заместитель премьер-министра Ерболат Досаев. По его словам, правительство рассматривает только пошаговый алгоритм перехода на латиницу. Это не произойдет в один день, - передает агентство Тенгриньюс.

