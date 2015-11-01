В КУИС рассказали, как преступники сбежали из колонии Стали известны подробности побега шестерых преступников из колонии-поселения в городе Таразе. Как заявляют в Комитете уголовно-исполнительной системы, заключенные имеют право без надзирателей передвигаться по территории колонии. В частности, они могут ходить в магазины, а также в учебные и медицинские заведения, находящиеся на территории населенного пункта. Кроме того, таким осуждённым предоставляется ежегодный трудовой отпуск с выездом в любой город Казахстана. Как сообщает агентство Спутник, как раз во время такого отпуска шесть заключенных не вернулись в поселение. О побеге преступников вчера сообщил телеканал КТК. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 15:35 в Программы

