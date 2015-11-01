Бой Головкина и Альвареса завершился ничьей Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес после ничейного исхода поединка против казахстанца Геннадия Головкина заявил, что не ощутил "распиаренную" ударную мощь соперника, передают Vesti.kz. В свою очередь, Геннадий Головкин хочет повторить встречу. Их поединок стал главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. Между тем, многие известные фигуры в мире бокса заявили, что не согласны с результатом поединка, подержав казахстанского спортсмена. Ужасным назвал судейство и сам Головкин. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 14:28 в Программы

