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Бой Головкина и Альвареса завершился ничьей
Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес после ничейного исхода поединка против казахстанца Геннадия Головкина заявил, что не ощутил "распиаренную" ударную мощь соперника, передают Vesti.kz. В свою очередь, Геннадий Головкин хочет повторить встречу. Их поединок стал главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов.  Между тем, многие известные фигуры в мире бокса заявили, что не согласны с результатом поединка, подержав казахстанского спортсмена.  Ужасным назвал судейство и сам Головкин.
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