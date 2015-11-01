Стала известна дата следующего боя Геннадия Головкина Стала известна дата возвращения Геннадия Головкина на ринг. Промоутер боксера Том Леффлер говорит, что казахстанец вернется на ринг в декабре. Другие детали он раскрывать не стал. Вмете с тем, по данным журналиста CBS Sports, возможными оппонентами GGG в декабрьском поединке могут стать британец Билли Джо Сондерс или пуэрториканец Мигель Котто. Напомним, 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе Головкин провел защиту титулов. Казахстанский боксёр завершив вничью бой с мексиканцем Саулем Альваресом, сохранил все свои пояса, в том числе и пояс чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). Новости, комментариев: 0 Сегодня, 10:45 в Программы

